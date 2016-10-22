В Даугавпилсе проходит интенсивная работа над подготовкой к XII Международному фестивалю духовной музыки «Серебряные колокола», который состоится 12 – 15 января 2017 года.

В нем планируют участвовать около 90 ансамблей и хоров, для сравнения в 2015-ом в фестивале участвовало 66 коллективов. Предполагается, что в дни проведения фестиваля в Даугавпилсе будут гостить более 2 000 певцов разного возраста из 11 государств: Беларуси, Эстонии, Казахстана, России, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, Финляндии и Украины.



В рамках XII Международного фестиваля духовной музыки в храмах Даугавпилса и концертных залах пройдут концерты, а также конкурс исполнителей, выступление которых оценит международное жюри. Коллективы померятся силами в 16 различных категориях, и в завершении лучшие смогут побороться за главный приз фестиваля – Grand Prix. По словам художественного руководителя и директора фестиваля Евгения Устинскова, заявки на участие в празднике духовной музыки подали очень сильные коллективы, поэтому конкуренция будет большой.



В рамках фестиваля второй раз пройдёт Рождественский конкурс молодых певцов, заявки на участие можно подавать до 1 декабря этого года. К участию приглашаются исполнители в возрасте до 16 лет. Открытие фестиваля состоится в пятницу,13 января, в Доме Единства.