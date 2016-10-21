Как уже сообщалось, спортивный зал Даугавпилсской государственной гимназии "Vaduguns"закрыт для занятий спортом. Причиной тому послужило техническое состояние здания, в котором увеличились трещины.

Сегодня специалисты осмотрели зал, но их заключение будет готово позднее.



Возможно, спортивный зал будет открыт для занятий до того момента, пока не начнутся работы по перестройке здания. Сделано это будет в рамках Европейского проекта.