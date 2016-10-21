Как известно, ситуация с предпринимательством в нашем регионе оставляет желать лучшего. Эпитет "депрессивный", полученный Латгалией от столицы, достаточно честно отражает положение дел в регионе. Периодически разные структуры громогласно заявляют о выделении средств на улучшение ситуации. Однако поддержки, которая бы кардинально изменила дела местных предпринимателей в лучшую сторону, здесь так и не видели.

Стало известно еще об одном проекте, призванном помочь латгальским бизнесменам, привлечь инвесторов. Это новый интернет-портал «invest.latgale.lv». На нем предприниматели смогут регистрировать свои страницы. Таким образом, по задумке авторов проекта, потенциальные инвесторы смогут ознакомиться с бизнес-средой региона и оценить объекты инвестиций.



Стоит отметить, что новый портал оказался удовольствием весьма недешевым. Общая стоимость проекта, который включает в себя создание аналогичных порталов в других регионах Латвии, составляет 1,17 млн. евро.



Вспоминается шумиха с планом реэмиграции молодых латвийцев, разъехавшихся в поисках работы по всему свету. Выделили миллионы, вернули единицы.