Пожарно-спасательная служба Латвии в этом году зарегистрировала уже 605 пожаров, причиной которых, вероятно, стали неочищенные дымоходы, поврежденные отопительные приборы или нарушение правил их эксплуатации. В этих пожарах погибли 11 человек, пострадали — еще 28.

В связи с неутешительной статистикой, Пожарно-спасательная служба напоминает даугавпилчанам и жителям края о ежегодной необходимости очистки труб от золы и сажи. Неочищенные же вентиляционные системы способствуют быстрому распространению пламени, предупреждают специалисты. Если в доме проводился ремонт, необходимо провести проверку отопительной системы. За состоянием дровяных плит также следует внимательно следить и вовремя их ремонтировать или менять на новые.



Помочь уберечься от беды поможет и детектор дыма.