Латвийская федерация ориентирования в сотрудничестве с 6. средней школой им. Я. Райниса и Даугавпилсским клубом ориентирования "Stiga" организуют День ориентирования в нашем городе. Состоится он уже 21 октября и будет проходить в рамках спринта учащихся Латвийских школ.

В этот день у школьников будет возможность ознакомиться с основами спорта и посетить контрольные пункты на территории школы.



Мероприятие будет проходить с 9.00 до 15.00. Для того, чтобы принять участие в Дне ориентирования, необходимо до 19.00 20 октября подать заявку, написав на электронную почту m.dudelis@gmail.com .



Более подробная информация о мероприятии по телефону: 29499733 (Николай Григорьев).