На весь октябрь в городе запланированы встречи пенсионеров с городской властью под зонтиком Резолюции первого Форума сениоров Даугавпилса. Нужны ли подобные встречи? Однозначно — нужны. Только почему-то не покидает чувство жалости к этому действу, а не умиления.

Нет какой-то внутренней радости, гордости за власть, денно и нощно пекущейся о наших стариках. Даже не формализмом, политическим заказом насыщен воздух: три года Дума жила сама по себе, а тут вдруг, накануне муниципальных выборов, проснулся интерес.

В прошлом году представители Латвийской федерации пенсионеров передали спикеру Сейма 70 000 подписей, собранных под призывом увеличить индексацию пенсий и обеспечить страхование здоровья пенсионеров.



И свершилось. Они индексировали пенсии. Аккурат к Международному дню пожилых людей накинули — от 1,5 до 5 евро!



Чувство гордости за державу подстегнуло к действиям городскую власть. Задумано — сделано: для начала решено хорошее дело «обмыть». Праздник нужен, праздник просит душа! Теперь, когда наш пенсионер может позволить себе лишних три буханки хлеба в месяц, увековечить событие может только банкет!



Всех не пригласишь, оповещать никого не следует. Посчитали: всего в городе 22 000 пенсионеров. Даже если половина придет и каждому в руки еще по буханке — столько в городе не выпекают. И конфеты эти старики любят. Что делать? Правильно — пригласить человек триста и кормить пирожными. Остальное — дело специально обученных журналистов! А чтоб голодные, щи хлебая, сытых на кухнях не оговаривали, обозвать мероприятие, например, «Всенародным съездом доживших до пенсии даугавпилчан». Звучит печально. И много букв. Тогда: «Форум сениоров Даугавпилса»!



То, что надо! Если кто из налогоплательщиков спросит, за чей счет банкет, всегда можно ответить: «Да сениоры гуляют…»



А потом встречи в Думе. Но без пирожных. С нужными людьми пусть по душам разговаривают. Пусть приходят все, кто пришел — тот сениор. Пусть не говорят, что их не звали.



Оговоримся сразу: никто никому никого не противопоставляет. Наши пенсионеры достойны не просто уважения, зачастую не с молодых, а с наших стариков следует брать пример активной жизненной позиции. Они заслужили этот праздник, добрые слова в свой адрес, концерт, банкет с хорошим столом (он обошелся Думе в 4 032 евро).



Разговор не об этом. До сих пор шепчутся старики, интересуются, они теперь все сениоры? Поздравив всех с праздником, мэр города Янис Лачплесис отреагировал в своем стиле: «Ни одно важное решение в городе не принимается без совета с вами…»



Это он о чем? Точнее, о ком? О своих друзьях-пенсионерах и сопартийцах предпенсионного возраста? Когда это мэр обсуждал с общественными организациями назначение своих однопартийцев без конкурса на денежные должности за исключением устройства на работу супруги депутата Зайцева? Его самого когда втихаря устраивал, с кем советовался?

Засилье в Думе «блатных» в этом созыве просто беспрецедентное! Новая команда всегда меняет ключевые места, так ведь эти не желают работать! Чем за три года отмечено окружение мэра? Тем, что сваливают работу один на другого! Никто ни за что не желает отвечать!



Тема мусора, курируемая вице-мэром Дзалбе. Даже говорить не очем. А вспомнить есть о чем. Четыре года назад депутат Думы Петерис Дзалбе подал в Резекненский районный административный суд иск против решения, принятого коалиционным большинством, касающегося повышения тарифов на вывоз мусора. Причинами тогда послужили изменения в законодательстве: повышение налога на природные ресурсы и тарифа, который устанавливает комиссия по регулированию общественных услуг для полигона по захоронению отходов. Не нравился ему прежний оператор, на которого сегодня весь город молится. И что? Сегодня по факту мы платим за мусор больше, чем ранее при обещанной заявленной фирмой Clean R скидки в 43 процента. И всем наплевать.



Реорганизации городского спорта вторым вице-мэром Янисом Дукшинским. Это просто беда. Перевели базы под контроль Олимпийского центра. Сейчас ломают голову: зачем?..

Потому что должности политические. Одни и те же у руля. И есть безумная охота — рулить до пенсии. Не той, пенсии, которые нынешние двинские «сениоры» получают, а настоящей, европейской, «заработанной в поте лица».



Как показало исследование, 80 % населения Латвии считает, что гарантируемая государством пенсия по старости недостаточна. Еще 50 % респондентов заявили, что даже не рассчитывают дожить до пенсионного возраста. Не рассчитывают — и все! Не заложены в семейный бюджет по истечению шестидесяти двух лет ни круизы по Средиземноморью, ни грязевые ванны, на худой конец, в какой-нибудь кавказской республике, у даугавпилчан отдых в Погулянке — и тот не заложен! Все смотрят в Стропы! На те ворота, за которыми начинается вечный приют.



А что еще остается? Как прожить на двести пятьдесят евро? А счета за квартиру, а лекарства? «В 2016 году пенсии будут проиндексированы, чтобы компенсировать рост инфляции, на большее у нас просто нет денег», — сказал год назад тогда еще не министр, а председатель комиссии Сейма по бюджету и финансам Карлис Шадурскис, единомышленник и сопартиец нашего мэра. Взял бы г-н Лачплесис и в своей пламенной речи к триста сениорам и сказал: «Денег на вас всех не наберешься, однако выборы на носу, посему гульнем для пользы дела в узком кругу». Было бы честно.



Что это за «Первый форум сениоров Даугавпилса»? А раньше собирали кого? Помнится, в начале 2000-х председатель гордумы Рихард Эйгим открывая Дневной Центр для пенсионеров и инвалидов, сказал, что его создание было работой, которую он больше всего хотел сделать. И прилюдно поблагодарил политиков и предпринимателей, которые поддержали создание Центра. Там же с людьми работали, дарили инвалидные коляски. Вообще говоря, а что тогда было при прежнем мэре Жанне Кулаковой? Были ежегодные слеты. Потом форумы. Почему форум Лачплесиса первый? Потому что с банкетом? Модель форума при Жанне Кулаковой, это все отмечают, была более совершенной: информационные дни, стенды, привлечение бизнесменов и госструктур… И сениоры там все были...



Омбудсмен Юрис Янсонс на днях констатировал: страна погружается в бедность. Мы имеем самый низкий уровень социальной защиты. Бюро госуполномоченного по правам человека ссылается на служебный доклад Еврокомисссии, в котором говорится, что расходы Латвии на социальную защиту самые низкие в ЕС и практически не влияют на уменьшение бедности.

По словам Янсонса, вклад Латвии в пособия по устранению социального отчуждения, в том числе пособие по гарантированному минимуму доходов, составляет всего 0,1% от ВВП.

Финансирование социальной помощи полностью децентрализовано, что может еще больше обострить региональные различия. Также система социальной помощи не обеспечивает достаточную поддержку получателей пособий, чтобы вернуть их на рынок труда.



Янсонс рассказал, что риску бедности в Латвии подвержены 606 тыс. жителей или 31% населения. Треть! В Латвии одна из самых больших разниц между доходами состоятельной и беднейшей части общества, а 70% или 322 тыс. латвийских пенсионеров получают пенсии менее 300 евро в месяц.



А мы по бедности банкетом! Неудивительно, что Форум завершился принятием резолюции: «Сениоры Даугавпилса высоко оценивают инициативу Даугавпилсской городской думы организовать и провести 1 октября 2016 года Первый форум сениоров Даугавпилса. Считаем, что данный форум является качественно новой и эффективной формой диалога и сотрудничества самоуправления Даугавпилса и общественных организаций пенсионеров». Неудивительно, что мэр вручил благодарственные грамоты от самоуправления самым активным сениорам города. Остальные будут получать лишние три буханки в месяц. А то — скоро выборы!



Во все времена молодые содержали стариков. Если молодых не будет или они будут сидеть без работы, то подсчитывай пенсию, не подсчитывай, а получать будет нечего. Так что единственный путь обеспечения стариков — это восстановление и оживление производства. Чем занимается власть на всех уровнях? Грабит собственный народ! За него «работает». Двинской власти можно отдать должное, она это делает еще и с чувством юмора.



Так что — не надо на встречи ходить? Надо. Только надо помнить, что затейниками они все наши вожди становятся перед выборами. Сейчас польются отчеты сколько и чего они наделали для города. А спросишь: «Чего молодежь из города бежит?» В ответ: «Так из всей страны бегут!» А спросишь, чего из страны бегут, скажут — денег на всех нет!



Никто не говорит, что наш мэр простачок. Наоборот, будучи в Сейме вместе с партией «Единство», с партией показавшей миру «Историю успеха», он знает, научен, что сказать народу, который сами довели до коматозного состояния. Знает когда и по какому случаю банкет закатить можно. Ну не выйдешь же, в самом деле, к сениорам со словами: «Предлагаю организовать пикет против меня и моего неразумного правления! Сейчас, стоя перед вами, я использую городской ресурс, опять рвусь к власти. Вспомните «Дело о квотах», историю с ТЭЦ-2, засилье блатных — вот они городские деньги, осевшие — один я знаю где! Где рабочие места?! Долой мое правление и меня!»



К чему это разошелся я... Понятно, к выборам. Пора как-то разрешать дилемму: мы или такая власть? Пора себя спросить: мы такие, какие есть — этой власти нужны? И честно ответить: на кой ляд! Пора созреть для мысли: или мы сами обеспечим себе место под солнцем, или власть обеспечит нам местечко на кладбище. Всегда в душе молодым и еще здоровым. И не надо кочевряжиться: мы сами — и только мы — их туда сажаем.



Впрочем, можно не унывать! Все равно наши черти в аду без нас не начнут. Давайте выберем тех же — они будут при деле, а нам — развлечение…



Роман САМАРИН