Недавно стало известно о новой реформе, задуманной Министерством регионального развития. Заключается она в разделении территории Латвии на 16 округов, вместо существующих ныне 110 краев. Предполагается, что крупные города станут центрами данных округов. По неофициальной информации, центры новых территориальных единиц будут в следующих городах: Рига, Даугавпилс, Елгава, Валмиера. Лиепая. Екабпилс Резекне, Вентспилс Салдус, Огре, Гулбене. Тукумс, Сигулда Бауска, Цесис и Мадона. "Что касается управления этим территориями, до сих пор было несколько вариантов. Его можно делегировать одному из самоуправлений, - заявил Каспар Герхард, министр регионального развития.

Премьер-министр Марис Кучинскис в свою очередь отметил, что речь пока не идёт об объединении самоуправлений — это скорее зоны, в рамках которых самоуправления смогут тесно сотрудничать. Но в ходе обсуждения план может измениться. Ответ на вопрос о том, сколько в Латвии будет административных центров и какой статус им присвоят, должны дать в первой половине следующего года. Напомним, прошлая региональная реформа завершилась в 2011 году. До того в стране была 26 районов и 522 волости.