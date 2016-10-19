Каждый год в Даугавпилсе вручают "Награду года" горожанам, которые внесли значительный вклад в жизнь и развитие города. Награда вручается в нескольких категориях: образование, культура, спорт, народное хозяйство, здравоохранение, социальная помощь и общественная деятельность. В этом году претендентов 29. Еще 5 даугавпилчан претендуют на награду "За жизненный вклад". Выдвинуты также 20 человек на получение почетной грамоты.

Решение о том, кто именно из претендентов удостоится наград, примет специальный совет по присуждению наград. Само же награждение состоится 17 ноября, во время мероприятия, посвященного годовщине провозглашения ЛР.