Со следующей недели, т.е. с 24 октября по 1 ноября жители частного сектора могут получить 100-литровые мешки (до 3 штук) для сбора зеленой массы со своих территорий.

Даугавпилчане смогут получить их бесплатно, обратившись в офис компании Clean R по адресу ул. Лачплеша 10. Сбор наполненных мешков фирма будет проводить с 26 октября по 4 ноября включительно. Начиная с 24 октября в 10 местах в городе будут доступны контейнеры для зеленой массы. Организаторы акции (Управление коммунального хозяйства и компания Clean R) призывают жителей использовать данные контейнеры строго по назначению и не бросать в них бытовой мусор и другие отходы.









- перекресток улиц Диенвиду и Даугавас- напротив здания №29 по улице Рубеню- перекресток улиц Шуню и Ликснас- перекресток улиц Вентспилс-Ливану-Гродняс- перекресток улиц Гродняс и Баускас- перекресток улиц Апшу и Нометню- перекресток улиц Достоевска - Ошкална- перекресток улиц Транспорта-Кайниеку- перекресток улиц Уденс-Базницас- перекресток улиц Риексту-АпинюВ случае вопросов горожане могут обращаться в Управление коммунального хозяйства по тел.:или в фирму Clean R по тел.: