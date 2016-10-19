28 октября в 18.00 во Дворце культуры пройдет VI Международный фестиваль народной культуры «Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе», в котором примут участие белорусские творческие коллективы из Латвии, Литвы, Эстонии и Беларуси. В этом году у фестиваля появился свой фирменный знак-логотип. Яркий праздник организует даугавпилсский Центр белорусской культуры при поддержке Управления культуры.

Фестиваль откроется 28 октября в 14.00 конференцией «Культурный мост: Латвия – Литва – Эстония - Беларусь”, на которой будут обсуждаться вопросы сохранения белорусской культуры в условиях проживания за рубежом этнической родины - в странах Балтии; опыт организации фестивалей малыми городами с использованием местного колорита. Центр белорусской культуры в том числе презентует логотип фестиваля «Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе» – стилизованный белорусским народным узором знак мельницы, как символа труда и движения, плодородия и богатства.



В фойе Дворца культуры на первом этаже будет работать фотовыставка Елены Иванцовой «Мгновения белорусского кирмаша», освещающая все предыдущие фестивали.

А в 17.00 на первом этаже в фойе развернется ремесленная выставка. Мастера будут рекламировать свои изделия: латгальскую и белорусскую керамику, плетение, ткачество, вытинанку, кукол; хозяюшки – выращенные овощи и фрукты. Браславские мастерицы проведут мастер-класс по изготовлению оберега-«павука» из соломы. Повторится и благотворительная книжная акция-обменка. Так что не забудьте захватить на праздник книгу на белорусском языке или белорусского автора. Взамен вам подарят «пуговицу счастья» - фирменный сувенир фестиваля.



Одновременно на втором этаже Дворца культуры, в фойе, будет проходить мастер-класс по белорусскому народному танцу для зрителей. Хореограф и музыкальный коллектив из Гродненской области будут обучать всех желающих танцевать «Падеспань», «Лявониху» или «Польку».

Каждый год тема фольклорного фестиваля меняется, и в этот раз он посвящен празднику урожая. Основное театрализовано-музыкальное представление исполнят даугавпилсские белорусские коллективы – театральная студия «Паулинка», ансамбль белорусской народной песни «Купалинка», танцевальный ансамбль «Лянок», вокально-инструментальный ансамбль «Пралески» и вокальный ансамбль сениоров «Спадчына». Режиссер гала-концерта – Инесса Козловская.

По традиции, на фестиваль приедут гости и друзья – белорусские ансамбли из Екабпилса, Ливан, Прейли, Резекне и Дагды (Латвия), Висагинаса (Литва), Таллинна (Эстония): Полоцка, Зельвы, Браслава и Миор (Беларусь).



Сердечно приглашаем на праздничный концерт VI Международного фестиваля народной культуры «Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе» в пятницу, 28 октября, в 18.00 во Дворец культуры. Вход бесплатный. И пусть поёт душа!