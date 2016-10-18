ДТП произошло в Даугавпилсе на перекрестке улиц Селияс и Бривибас 17 октября около 15.40. Автомашина марки АУДИ 80, за рулем которой находился молодой человек 1996 г.р., совершила наезд на ребенка 2008 г.р. Девочка от медицинской помощи и госпитализации отказалась.

В свою очередь в Резекненском районе в Силмалской волости водитель мотороллера, мужчина 1984 г.р. не справился с управлением своего транспортного средства и въехал в дерево и получил травмы. Пострадавший был доставлен в больницу.



В целом же за минувшие сутки в Латгалии произошло 18 ДТП, в которых пострадали 2 человека, сообщила старший специалист Управления Латгальского региона Госполиции Ксения Белова. Помимо этого в регионе было составлено 25 протоколов в связи превышением водителями скоростного режима.