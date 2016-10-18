Государство могло бы активнее поддерживать трудоустройство людей с ограниченными возможностями, считают латгальские коммерсанты. Они, однако, не спешат нанимать людей с психическими расстройствами.

Kristāla kurpīte — это обувная мастерская в Резекне. Здесь практически с момента основания работают люди с особыми потребностями. В данный момент у фирмы 18 сотрудников, у четырех из которых — нарушение слуха.



«Постоянно (работают) четверо. По программе приходят, и, если покажут себя с хорошей стороны и можем найти общий язык, они остаются работать», — поделился владелец фирмы Андрис Качканс. Он сам частично изучил язык жестов, и может общаться со своими работниками без сурдопереводчика.



Качканс рассказал, что объем работы в обувной мастерской зависит от сезона — летом заказов нет, поэтому большую часть сотрудников приходится отправлять в отпуск. Компания участвует в организованных Госагентством занятости (NVA) программах, которые предполагают поддержку людей с особыми потребностями. «Выгода в том, что NVA платит зарплату, налоги с меня, я дают им работу», — рассказал предприниматель.



Он считает, что государству стоит изменить свое отношение к фирмам, которые нанимают людей с ограниченными возможностями, поскольку за любую льготу компании приходится бороться. Касканс привел пример: наняв человека с инвалидностью, предприятие может улучшить его рабочее место. Однако оказалось, что эта программа не предназначена для людей с нарушениями слуха.



В последнее время и Министерство благосостояния, и муниципалитеты активно обсуждают проект, в рамках которого люди, находящиеся в центрах социального ухода, смогут переехать в регионы, получить жилье, а также работу. Один из самых жарких споров вызвало закрытие расположенного в Латгалии центра Kalkūni (министр благосостояния Янис Рейрс распорядился отложить вступление этого решения в силу).



Чтобы понять отношение бизнесменов региона к возможности нанять людей с особыми потребностями, Валдис Митенбергс, представитель Латгальского центра предпринимательской деятельности, опросил 56 коммерсантов, которые уже работали с инвалидами.



«Радует, что это был позитивный опыт. Это значит, что люди с особыми потребностями — такие же люди, как мы, поскольку у каждого из нас свои потребности», — рассказал Митенбергс. Результаты опроса показали: главная проблема — недостаток информации о возможности получить поддержку при приеме инвалида на работу.



Часть опрошенных предпринимателей была готова нанять людей с особыми потребностями, но этой инициативе по-прежнему не хватает господдержки.



«У работодателей на данный момент нет никаких налоговых льгот, но трудовое законодательство, защита труда и требования безопасности во многих случаях выше, чем при приеме на работу людей без особых потребностей. Вывод такой: нужно больше работать над изменением законодательства, чтобы мотивировать предпринимателей вовлекать людей с особыми потребностями», — заявил Митенбергс.



Результаты исследования показали, что большая часть предпринимателей не готова нанимать людей с психическими расстройствами.



Решение правительства передать самоуправлениям заботу о людях с подобными нарушениями настороженно оценивает и владелец Kristāla kurpīte. Кроме того, непонятно, что ждет людей с психическими расстройствами после того, как кончится европейское финансирование, которое давало возможность обеспечить таким инвалидам и жилье, и ментора, и работу.



По данным NVA, в данный момент в Резекне зарегистрировано чуть более 6 тысяч безработных, из них 17% — инвалиды. Около 100 людей с особыми потребностями трудоустроены.