С приближением ноября и недели государственных праздников, сотрудники Даугавпилсской крепости разработали тематическую экскурсию, посвященную Латвийскому межвоенному периоду (1920-1940. г.), а точнее времени, когда в крепости располагались полки 4-ой Земгальской дивизии, в состав которой входили 3 пехотных полка – 10-й Айзпутский, 11-й Добельский и 12-й Баусский, а так же артиллерийский полк.

Этот период времени зачастую отходит на второй план в истории крепости, но его помнят люди, родственники которых служили в крепости. Мало кто знает, что в то время произошли многие события в социальной сфере: визит президента, танцы в Офицерских клубах, деятельность Женского комитета, концерты в соборе и другие.



В целях способствования общественного интереса к истории Латвийской армии, а так же крепости, 12 ноября в 11:00 в Даугавпилсской крепости впервые пройдёт тематическая экскурсия „Я всего лишь солдат..”, посвящённая Латвийской армии. Во время экскурсия, продолжительностью 1.5 часа, у посетителей тура появится возможность узнать о истории 4-ой Земгальской дивизии и Латвийской армии, а так же ознакомиться с наиболее значимыми мемориалами и местами сборов Латвийской армии, увидеть и услышать другие интересные и мало известные исторические факты.



Первая экскурсия пройдёт на двух языках – латышском и русском. Принять участие в экскурсии можно бесплатно.