В пятницу, по сообщению Государственной пожарно-спасательной службы, в Латгалии произошли несколько пожаров, в которых погибли люди.

Так, в Даугавпилсе в 10.25 ГПСС получила вызов на 2 Пассажирскую улицу, где в нежилом одноэтажном здании загорелись оставленные вещи на площади 15 кв.метров. В пожаре погиб мужчина, примерно, 45-летнего возраста. В 13.30 был получен вызов на ул. Резекнес в Прейли, где загорелось одноэтажное здание на площади 50 кв.метров. Из задымленных помещений была эвакуирована 65-летняя женщина, которая отравилась продуктами горения. Она была передана сотрудникам неотложной медицинской помощи, которые провели ее реанимацию, однако, к сожалению, спасти ее жизнь не удалось - она скончалась от отравления дымом и ожогов.