В стране зреет гигантский проект. Латвийская железная дорога в ближайшие дни направит правительству объемные планы по переводу транзитных коридоров от восточной границы до портов на электрическую тягу.

Планов громадье охватывает период с 2019 по 2030 год, когда линии Индра — Вентспилс и Резекне — Лиепая и рижский пригород должны быть переведены на электрическую тягу переменного тока 2*25 кВ. Но не все сразу, а пошагово.Первым «под раздачу» в 2019–2023 годах с привлечением европейского финансирования подпадает линия Резекне/Даугапилс — Крустпилс — Елгава — Вентспилс. Раньше железнодорожники говорили, что на подобный Гераклов подвиг им может потребоваться 10 лет. Сейчас, как пояснил «Вестям Сегодня» глава ЛЖД Эдвин Берзиньш, оптимизировав «технологические окна» и согласовав работы, можно уложиться в пятилетку. Это позволяет привлечь 347 млн евро из фондов ЕС. И вторая подобная возможность в ближайшее столетие вряд ли появится.И тут, как заключили журналисты, правительству уже придется действовать по принципу «хватай мешки, вокзал отходит» и исходить из постулата торговцев сувенирами в южных городах «бери, дура, завтра не будет!»Как рассказал Эдвин Берзиньш, Литва уже приняла план электрифицировать свой транзитный коридор от белорусской границы до единственного портового города Клайпеда в период до 2030 года. Если литовцы свой проект реализуют, а Латвия нет, то Литва окажется более конкурентоспособной по привлечению транзитных грузов. Но если Латвия примет план ЛЖД, то мы опередим литовцев и транзит двинет в латвийские порты. При этом на первом этапе предлагается в Лиепаю все же не тянуть проволоку, а задействовать там газогенераторные или водородо–генераторные локомотивы.У любого проекта есть плюсы и минусы. Минусы такие: железная дорога, перейдя на электрическую тягу, станет меньше использовать дизельное топливо и недоплатит в бюджет страны акцизного налога на горючее примерно на 300 млн евро.Какие плюсы? Выбросы тепловозами углекислого газа будут сокращены на 45 тысяч тонн в год (экономический эффект 203 млн евро), а оксиды азота, образующие фотохимический смог, сократятся на 950 тысяч тонн в год (экономический эффект 744 млн евро). Электровозы меньше шумят, то есть уровень шума для живущих вдоль железных дорог снизится.Также были озвучены прямые экономические плюсы. Строительство контактной инфраструктуры создаст новые рабочие места, потребует крова и питания для рабочих, устройства для них культурных мероприятий, что вольет в экономику 256 млн евро. Это, в свою очередь, увеличит сборы подоходного налога на 35 млн евро. Кроме того, создание рабочих мест принесет дополнительные 220 млн евро. Расходы железной дороги на топливо сократятся на 405 млн евро, а эксплуатация электровозов вместо тепловозов даст экономию 242 млн евро. Такие цифры приведены в заключении агентства «Эрнст и Янг Балтик».Электрификация одного километра оценивается в 1,6 млн евро, значит, весь проект может обойтись в 1,3 млрд евро. Соответственно, с учетом своих и европейских вливаний железная дорога хотела бы заручиться гарантией правительства в привлечении 355 млн евро. Но начиная финансирование с 2019 года.Что скажет нынешнее правительство, предполагать сложно, но в 2018 году пройдут новые выборы в сейм, и, очевидно, в 2019 году в правительстве уже будут совсем другие люди.Что случится, если правительство 25 октября отвергнет предложенный ЛЖД план электрификации? «Ничего трагичного не произойдет, будем работать, как и работали, возить грузы тепловозами, как и возили. Но Литва в Клайпеду повезет грузы на электрической тяге», — философски заключил Эдвин Берзиньш…Вадим ФАЛЬКОВ