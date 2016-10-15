В Даугавпилсской городской думе подвели итоги фотоконкурса «Туристический объект Даугавпилса», организованного Агентством развития туризма и информации городского самоуправления. Оценочная комиссия определила победителей конкурса.

Фотоконкурс проходил с 11 июля до 30 сентября 2016 года и имел своей целью провести на качественном художественном уровне отбор фотографий туристических объектов Даугавпилса для дальнейшего использования в маркетинговых материалах городского туризма, размещения на домашней страничке www.vizitdaugavpils.lv, публикации в средствах массовой информации и в социальных сетях. От участников организаторы конкурса ждали фотографий, на которых отражены Даугавпилсская крепость, Центр искусств имени Марка Ротко, Латгальский зоопарк, парк Дубровина, Даугавпилсский краеведческий и художественный музей, Солнечные часы, сквер Андрея Пумпура, храмовая горка, церкви разных религиозных конфессий в центре города и микрорайонах, Дом Единства, Даугавпилсский театр, улица Ригас, Центральный парк, Даугавпилсский дроболитейный завод и пр., а также объекты культурной среды (архитектура, исторический центр города, мероприятия), Даугава, озеро Стропы, зоны активного отдыха и спортивные мероприятия. В конкурсе могли участвовать как любители, так и профессиональные фотографы независимо от возраста и места жительства. Они должны были прислать не более 10 фотографий формата JPEG, TIFF или RAW.



В фотоконкурсе участвовали восемь авторов, приславших 66 работ, на которых отображены Даугавпилсская крепость, храмы, культурно-исторические объекты города, эпизоды культурных мероприятий. Работы комиссия оценивала по следующим критериям: соответствие теме конкурса, техническое качество исполнения, художественная ценность снимка, оригинальность, выбор композиции и сюжет. За каждый критерий автор мог получить от 0 до 10 пунктов.



Победители конкурса:



1 место – Гунарс Путниньш (240 пунктов)

2 место – Эгита Йонане (205 пунктов)

3 место – Вероника Клауцане (201 пункт)



На церемонию награждения победителей, которая состоится 28 октября, приглашаются все участники конкурса.