13 октября Даугавпилс посетили специалисты Валмиерского отделения ЗАГС. Они приехали, чтобы пообщаться с коллегами из Даугавпилса, обсудить проблемы миграции и обсудить принципы работы с иностранцами.

В рамках встречи специалисты ЗАГСа обоих городов провели церемонии бракосочетания.



Выяснилось, что в Валмиере, учитывая небольшой размер города и количество населения, процедура бракосочетания длится дольше.



За год в Валмиере совершается 150 церемоний, в свою очередь в Даугавпилсе - 500. Учитывая данные Управления по делам гражданства и миграции, в 2015 году в Даугавпилсе проживало 95 467 человек, в то же время в Валмиере - 23 432 человека. Сравнивая количество бракосочетаний, Даугавпилс заключает за год на 350 браков больше, чем Валмиера. Тем не менее, при сравнении данных переписи и количества зарегистрированных бракосочетаний на 1000 жителей, можно видеть, что в Валмиере за год совершается на 23,8% больше браков, чем на это же количество жителей в Даугавпилсе.



В отличие от Даугавпилса, в Валмиере существует традиция проводить бесплатную церемонию бракосочетания для пар, которые прожили в городе более одного года. В Даугавпилсе пока что услуги по бесплатной церемонии бракосочетания не оказываются.