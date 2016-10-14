Приоритетами бюджета Даугавпилса следующего года станут образование, социальная сфера и коммунальное хозяйство. Об этом сообщили в самоуправлении. Доходы бюджета и дотация из фонда выравнивания самоуправлений в следующем году вырастут более чем на 5%.

При разработке бюджета, специалистам самоуправления придется учитывать решение правительства Латвии о повышении минимальной зарплаты в стране, а также увеличение оплаты труда педагогов Латвии - до 680 евро в месяц на ставку.



На следующий год перенесены проекты, которые были начаты и не закончены в этом году. Они включают ремонт городских улиц, установку уличного освещения, строительство променадов - вдоль Даугавы и по берегу Большого Стропского озера. Благодаря экономии средств во время проведенных закупок, в городе удалось закончить многие дорожные работы, которые были запланированы на 2017 год.



Привлекая средства из фондов ЕС, а также средства самоуправления, в Даугавпилсе продолжается программа по реновации городских школ и детских садов. В настоящее время проходит активная работа над привлечением средств ЕС на проекты, которые направлены на создание новой инфраструктуры около ряда объектов. Ожидается, что средства будут направлены в сферу активного отдыха и спорта. В социальной сфере, не исключено, что будут введены дополнительные льготы для проезда пенсионеров в городском общественном транспорте.