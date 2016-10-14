Согласно решению, принятому депутатами на заседании Даугавпилсской думы 13 октября, самоуправление погасит расходы на обучение 8 резидентов, которые учатся не за государственные деньги.

11 резидентам, которые проходят резидентуру за счёт государства, присвоены стипендии в размере 220 евро в месяц. Ещё 11 резидентам, которые получают профессию за свой счёт, присвоены стипендии в размере 365 евро в месяц. Даугавпилсская дума продолжает программу поддержки будущих медиков, чтобы привлечь в медицинские учреждения города молодые кадры, обеспечить качественные и доступные медицинские услуги.