В эту субботу пройдет Второй Всемирный диктант по латышскому языку. Даугавпилс не станет исключением и также присоединится к масштабному мероприятию.
Любой желающий проверить свои знания сможет стать участником "латышского" диктанта.
Массовый диктант в своем задании будет содержать более трехсот слов по авторству писателя Пауля Банковскиса. Дикторами выступят известные в каждом отдельно взятом городе люди. Одновременно диктант пройдет в крупных городах Латвии, в числе которых Рига, Даугавпилс, Резекне, Валмиера, Лиепая и Вентспилс. Также диктант пройдет в различных странах мира, где представлена латышская диаспора.
В прошлом году диктант по латышскому прошел одновременно по всему миру, собрав 920 участников. Лишь шестеро из них справились с правописанием слов безошибочно.
Цель Всемирного диктанта заключается в проверке грамотности и мотивации изучения государственного языка.
Все желающие проверить своё знание латышского очно будут иметь такую возможность в субботу, 15 октября, в здании старого корпуса ДУ по адресу Виенибас, 13. Регистрация начнется в 12:00 в 309 аудитории. Также принять участие в диктанте можно в сети Интернет. Заявка для online участия не требуется.
В ходе диктанта диктор прочитает текст целиком, затем начнет диктовать текст по предложению, деля его на фрагменты. Каждое предложение будет продиктовано дважды. На проверку текста будет отведено 7 минут, после чего диктор еще раз прочтет текст полностью.
Для отправки диктанта на проверку, участникам в интернете будет отведено 3 минуты.
Дополнительная информация доступна на сайте www.raksti.org.
Массовый диктант в своем задании будет содержать более трехсот слов по авторству писателя Пауля Банковскиса. Дикторами выступят известные в каждом отдельно взятом городе люди. Одновременно диктант пройдет в крупных городах Латвии, в числе которых Рига, Даугавпилс, Резекне, Валмиера, Лиепая и Вентспилс. Также диктант пройдет в различных странах мира, где представлена латышская диаспора.
В прошлом году диктант по латышскому прошел одновременно по всему миру, собрав 920 участников. Лишь шестеро из них справились с правописанием слов безошибочно.
Цель Всемирного диктанта заключается в проверке грамотности и мотивации изучения государственного языка.
Все желающие проверить своё знание латышского очно будут иметь такую возможность в субботу, 15 октября, в здании старого корпуса ДУ по адресу Виенибас, 13. Регистрация начнется в 12:00 в 309 аудитории. Также принять участие в диктанте можно в сети Интернет. Заявка для online участия не требуется.
В ходе диктанта диктор прочитает текст целиком, затем начнет диктовать текст по предложению, деля его на фрагменты. Каждое предложение будет продиктовано дважды. На проверку текста будет отведено 7 минут, после чего диктор еще раз прочтет текст полностью.
Для отправки диктанта на проверку, участникам в интернете будет отведено 3 минуты.
Дополнительная информация доступна на сайте www.raksti.org.
luc se bi po anglijskomu dikltant pisali v svjazi s ninesnei situacijej v latvii
idiotic-da i Tolko