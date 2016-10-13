В эту субботу пройдет Второй Всемирный диктант по латышскому языку. Даугавпилс не станет исключением и также присоединится к масштабному мероприятию.





Массовый диктант в своем задании будет содержать более трехсот слов по авторству писателя Пауля Банковскиса. Дикторами выступят известные в каждом отдельно взятом городе люди. Одновременно диктант пройдет в крупных городах Латвии, в числе которых Рига, Даугавпилс, Резекне, Валмиера, Лиепая и Вентспилс. Также диктант пройдет в различных странах мира, где представлена латышская диаспора.



В прошлом году диктант по латышскому прошел одновременно по всему миру, собрав 920 участников. Лишь шестеро из них справились с правописанием слов безошибочно.



Цель Всемирного диктанта заключается в проверке грамотности и мотивации изучения государственного языка.



Все желающие проверить своё знание латышского очно будут иметь такую возможность в субботу, 15 октября, в здании старого корпуса ДУ по адресу Виенибас, 13. Регистрация начнется в 12:00 в 309 аудитории. Также принять участие в диктанте можно в сети Интернет. Заявка для online участия не требуется.



В ходе диктанта диктор прочитает текст целиком, затем начнет диктовать текст по предложению, деля его на фрагменты. Каждое предложение будет продиктовано дважды. На проверку текста будет отведено 7 минут, после чего диктор еще раз прочтет текст полностью.



Для отправки диктанта на проверку, участникам в интернете будет отведено 3 минуты.



Дополнительная информация доступна на сайте Любой желающий проверить свои знания сможет стать участником "латышского" диктанта.Массовый диктант в своем задании будет содержать более трехсот слов по авторству писателя Пауля Банковскиса. Дикторами выступят известные в каждом отдельно взятом городе люди. Одновременно диктант пройдет в крупных городах Латвии, в числе которых Рига, Даугавпилс, Резекне, Валмиера, Лиепая и Вентспилс. Также диктант пройдет в различных странах мира, где представлена латышская диаспора.В прошлом году диктант по латышскому прошел одновременно по всему миру, собрав 920 участников. Лишь шестеро из них справились с правописанием слов безошибочно.Цель Всемирного диктанта заключается в проверке грамотности и мотивации изучения государственного языка.Все желающие проверить своё знание латышского очно будут иметь такую возможность в субботу, 15 октября, в здании старого корпуса ДУ по адресу Виенибас, 13. Регистрация начнется в 12:00 в 309 аудитории. Также принять участие в диктанте можно в сети Интернет. Заявка для online участия не требуется.В ходе диктанта диктор прочитает текст целиком, затем начнет диктовать текст по предложению, деля его на фрагменты. Каждое предложение будет продиктовано дважды. На проверку текста будет отведено 7 минут, после чего диктор еще раз прочтет текст полностью.Для отправки диктанта на проверку, участникам в интернете будет отведено 3 минуты.Дополнительная информация доступна на сайте www.raksti.org