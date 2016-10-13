Министерство здравоохранения направило в правительство просьбу выделить из средств на непредвиденные расходы почти 30 000 евро на оказание медицинской помощи людям, которые находятся в центрах для беженцев в Муцениеки и Даугавпилсе.

Правительство во вторник утвержило просьбу Министерства здравоохранения. Неотложную медицинскую помощь лицам, которым необходимо временное пребывание в Латвии, оказывает Национальная служба здоровья и Служба неотложной медицинской помощи. По данным Министерства здравоохранения, в период с 1 января до 31 августа этого года находящимся в центре приема беженцев была оказана помощь на общую сумму более 28 тысяч евро. Помощь оказывалась в 13 острых случаях при болезнях зубов в Рижской 1 больнице и Рижском институте стоматологии, в 26 случаях оказывалась первая медпомощь, а всего регистрированы 523 эпизода - в Детской больнице, Даугавпилсской региональной больнице (на которую пришелся самый большой объем медпомощи, оказанной обитетелям центров для беженцев). В их лечении принимали участие также Рижская восточная больница, Больница Страдиня, Видземская больница, Резекненская больница, Лудзенский медицинский центр и другие. Бригады скорой помощи за 8 месяцев исполнили 88 вызовов, в 37 случаях медпомощь была оказана в центре "Даугавпилс".