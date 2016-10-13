Осенняя толока для Даугавпилса стала уже традицией. Во время толоки частные организации и предприятия самоуправления приводят в порядок свою территорию, участвуют в общем деле - уборке территории города.

Этот год не станет исключением - самоуправление организует Осеннюю толоку, которая пройдет со 2 по 5 ноября. Главные усилия будут направлены на сбор мусора, поэтому участники мероприятия будут обеспечены мешками для сбора отходов разных цветов, чтобы сортировать мусор прямо на месте. Заявки на участие принимает Управление коммунального хозяйства до 31 октября. Заполнить анкету на участие можно там же, в УКХ, там же участники Толоки получат и мешки для мусора.