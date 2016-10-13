2 сентября в Даугавпилсе было издано распоряжение о создании рабочей группы по формированию главного финансового закона самоуправления – бюджета города на 2017 год. На этой неделе закончился приём смет предстоящих расходов, составленных предприятиями и учреждениями. В приоритете следующего года, как сообщили в самоуправлении, останутся образование, социальная сфера и коммунальное хозяйство.

Налоговые сборы и дотации из Фонда выравнивания возросли более чем на 5%. При разработке бюджета специалистам надо будет учесть решение правительства Латвии повысить размер минимальной зарплаты.



Необходимо также предусмотреть деньги на увеличение заработной платы педагогов детских дошкольных учреждений до 680 евро за ставку. На следующий год переходят проекты, только начатые или до конца незавершённые в 2016-ом. Они касаются ремонта городских дорог, уличного освещения, строительства променада вдоль озера Большие Стропы и реки Даугавы.



Следует отметить, что за счёт экономии средств в процессе проведения закупочных процедур, ряд дорожных работ, запланированных на 2017 год, удалось выполнить в текущем году. На средства фондов ЕС и городского бюджета будет осуществляться реновация зданий городских школ и детсадов. Активно идёт работа над привлечением и освоением структурных фондов Евросоюза, направленных на создание новых объектов инфраструктуры. Уже есть планы на реализацию дополнительных инвестиционных проектов, которые, в частности, расширяют возможности активного отдыха, проведения тренировок и спортивных соревнований.



Самоуправление работает на основе долгосрочного планирования, поэтому предусмотреть в бюджете абсолютно новые приоритетные направления деятельности практически невозможно. Тем не менее существует реальная возможность внести изменения в работу Социальной службы. Речь идёт о введении дополнительных льгот на проезд пенсионеров в городском общественном транспорте.



В конце этой недели рабочая группа по составлению бюджета-2017 под председательством исполнительного директора городской Думы проведёт первое заседание.