Возможно, в следующем году в Даугавпилсе и в Даугавпилсском крае будут открыты сразу два кладбища домашних животных. С такой инициативой выступило одно из муниципальных предприятий Даугавпилса, а также одно из предприятий края. Пока же горожане отдают прах земле своих любимцев на нелегальных захоронениях, которые раскинулись вокруг Даугавпилса, сообщает Латгальская студия Latvijas Radio.

В прошлом году у Михаила умерла кошка Ача. Уход любимицы тяжело восприняли все члены семьи. Михаил пытался найти возможность захоронить питомца: «Когда у нас умерла кошка в ветклинике, столкнулись с тем, что взяли ее хоронить, а хоронить не где. Когда начали спрашивать, где эо можно было сделать у специалистов, ветврачей, никто нам не мог объяснить, где это можно сделать. Случайно пожилая женщина подсказала, что это возможно сделать в Межциемсе. Там есть стихийное место захоронений. Не думаю, что это официально разрешенное место».



Кладбище в Межциемсе - одно из незаконных кладбищ домашних животных. Самое крупное и популярное место захоронения домашних животных находится в микрорайоне Новый форштадт.



Парадокс - в том, что лесопарк, в котором горожане гуляют и закапывают домашних животных, является административной территорией Даугавпилсского края. В сосняке на холмах между ложбинами раскинулись могилки. Где-то стоят искусственные цветы. На одних установлены памятники с выгравированным портретом любимца. Меж сосен виднеются пятиэтажки.



Этот лес одновременно является имуществом предприятия «Латвияс валстс межи». Даугавпилсская краевое самоуправление обратило внимание на стихийные захоронения еще в 2011 году, и в итоге было принято решение: данный участок внести в территориальный план как будущее место для кладбища домашних животных, рассказывает представитель отдела развития краевой думы Ольга Лукашевич:



«Это только планируется. Там отмечено по факту - если не отмечено по факту как планируемое, то там ничего не может совершиться. Это государственный лес. «Латвияс валстс межи» неоднократно пытались там убирать, приводить все в порядок, но потом поняли, что желание жителей города где-то захоронить или физически закопать своего домашнего любимца было непреодолимым. На данный момент у нас появился один предприниматель, который выразил желание привести эту территорию в порядок и предлагать на ней соответствующие услуги».



Переговоры Даугавпилсского края и предпринимателя продолжаются. В самоуправлении надеются, что проявленная инициатива сможет быть реализована, и территория будет приведена в порядок.



Проблему признает и руководитель муниципального предприятия Даугавпилса связанного с благоустройством Сергей Благовещенский:



«Проблема давно назрела. Много несанкционированных захоронений. Видно, что горожанам это нужно. Наше предприятие вышло с инициативой организовать кладбище для животных в Крыжах. Мы уже присмотрели территорию и сейчас решаем со стройуправой, как это все будет происходить».



Вокруг Даугавпилса очень много несанкционированных захоронений. Одни расположены в тихом лесу и не видны со стороны. Немало могилок соседствует с человеческими кладбищами, рассказывает Сергей Благовещенский:



«Фактически во всех всех окрестных лесах, прилегающих к спальным микрорайонам, есть несанкционированные захоронения животных. Конечно, есть определенные несоответствия санитарным нормам. Если мы сейчас все это узаконим, и будет нормальное место, где люди могут захоронить свое животное, то проблема исчезнет. Конечно, какие-то [нарушители] еще будут, но не в таком объеме и с ними уже можно будет бороться. Сейчас неправильно и не по-человечески бороться с несанкционированными захоронениями, не предоставляя возможность делать это официально».



Вероятнее всего, будущие официальные кладбища домашних животных будут платными, а старые несанкционированные захоронения уничтожат. В данный момент в Латвии насчитывается три официальных кладбища для домашних любимцев. Законом предусмотрено, чтобы самоуправление организовывало такие места, однако по-прежнему Мурзиков и Тузиков хозяева хоронят в окрестных лесах и лугах.