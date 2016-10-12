С 1 июля в Даугавпилсе на некоторых перекрестках в центре города поменялась схема движения. Это перекрестки улиц Лачплеша-Циетокшня, Лачплеша-Виенибас, Саулес-Циетокшня.

Анализ интенсивности транспортного потока выявил, что, по улице Циетокшня проходит около 3 тысяч единиц транспорта в сутки, по Саулес и Лачплеша – в три раза меньше. Соответственно, было принято решение изменить приоритет данных дорог.



Спустя несколько месяцев после внедрения новых правил проезда обозначенных перекрестков, руководитель технического отдела УКХ Игорь Прелатов, выступая на радио Alise Plus, подвел итоги произошедшим изменениям.



- По моим наблюдениям, улица Циетокшня значительно разгрузилась - это помогло как легковому транспорту, так и общественному транспорту. Могу отметить, что горожане и водители справились с переменами в движении на оценку "хорошо", и достаточно быстро адаптировались к новым правилам. Несмотря на то, что на этих перекрестках дорожно-транспортные происшествия наблюдались не часто, и они были незначительными, то на данный момент ДТП на них вообще не случаются. В качестве итога можно сказать, что интенсивность и безопасность движения на данных улицах улучшилась, пропускная способность перекрестков увеличилась, а значит результат достигнут.