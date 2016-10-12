В рамках Недели карьеры в четверг в Даугавпилсе состоится заключительное мероприятие LAVKA.

13 октября, в 18.00 в центре “ZINOO Daugavpils” (ул. Виенибас 30, Даугавпилс), у участников мероприятия будет возможность услышать истории от профессионалов своего дела.



В гостях:

Александр Высоцкий и Валдис Ужулс, спортивное движение "Be active";

Оля и Валентин, хозяева кафе “Имбирь”;

Александр Лукша, руководитель танцевальной студии “STOP TIME Dance Studio”;

Сандра Поплавска-Римицане и Янис Римицанс,основатели “Studija 3KM”.



Заключительное мероприятие этого года LAVKA будет оформлено в фиолетовом цвете, который символизирует знания.



Гостей мероприятия ждет обновленный формат, свободная атмосфера, интересные истории и угощения.



Мероприятие начнется в 18:00 и продлится 2 часа.



Вход свободный!