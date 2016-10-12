Неприглядный пятачок, центром которого является стихийно организовавшийся рынок, давно имеет ряд нареканий со стороны жителей города. Жалобы на неухоженность и беспорядок на данной территории приходят в Управление коммунального хозяйства с изрядной периодичностью. Павильоны для торговли с течением времени пришли в неприглядный внешний и технический вид, в связи с чем у продавцов часто возникают проблемы.

Департамент планирования города и строительства рассмотрел несколько вариантов благоустройства территории.



В рамках плана по приведению территории в надлежащий вид, запланировано приведение в порядок торговых мест у коммунальных кладбищ. После того как будет организована стоянка, торговля цветами и венками с перекрестка улиц 18 Новембра и Валкас будет перенесена к коммунальным кладбищам.



В предложениях специалистов рассматривалось два варианта - или построение на территории перекрестка улиц 18 Новембра и Валкас современных торговых павильонов, или создание площади. Большинством голосов было поддержана идея создания площади.



Одной из следующих задач ставится ликвидация стихийного рынка, который хаотично разбросан по всей длине улицы Валкас.