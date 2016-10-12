Как сообщили в самоуправлении, в Стропах, возле озера планируется построить парк приключений "Тарзан". В будущем парке планируется постролить несколько полос препятствий различной сложности, с лестницами, веревками, препятствиями. Организаторы парка обещают, что он будет подходить для посетителей всех возрастов.

Кроме того, по уверениям организаторов парка, во время его строительства не будет повреждено ни одно дерево. Предусмотрена и безопасность посетителей - по всем полосам препятствий будут использованы самые современные технологии защиты от несчастных случаев.



В будущем парке приключений Даугавпилса ожидается создание как уже имеющихся в других парках препятствий, так и аттракционов, которые будут только здесь - горка для альпинизма, гигантские качели и другие. Организаторы полагают, что парк привлечет посетителей не только из региона, но и соседних стран. Так, например, парк приключений "Тарзан" в Сигулде обрел популярность у жителей Эстонии. В самоуправлении пообещали решить организационные вопросы как можно быстрее, чтобы уже следующей весной парк мог принять первых посетителей.



Подобные парки приключений работают в Латвии уже в нескольких городах - Лиепае, Сигулде и Юрмале.