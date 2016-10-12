На заседании градостроительной комиссии было принято концептуальное решение о создании на территории самоуправления кладбища для домашних животных. Вопрос был решен положительно, учитывая, что своих питомцев жители города пока не могут похоронить в официально-разрешенном месте. В городе есть как минимум три несанкционированных места захоронения животных.

Как пояснил коммерческий директор муниципального предприятия Labiekārtošana-D Марис Гаркулс, в настоящее время горожане хоронят своих питомцев в лесу на ул. Резекнес, на Новом Форштадте, в микрорайоне Ругели и за забором центрального кладбища. С 2009 года в территориальном плане развития города закреплена территория в лесу в микрорайоне Крыжи, которую можно было бы использовать для создания официального муниципального кладбища домашних животных. Однако, члены комиссии приняли решение, что Крыжи - неподходящее для кладбища животных место. От города далеко, а ближайшая автобусная остановка находится примерно в двух километрах от предполагаемого кладбища. Таким образом, новое место будет найдено в более доступном месте.



В качестве примера было упомянуто кладбище для животных, открытое на Лиепайском шоссе под Ригой. Оно работает уже около 10 лет, это частная собственность, услугами кладбища пользуются не только жители Риги, но даже из Латгалии и из Литвы приезжают сюда, чтобы похоронить домашнего питомца. Так что, сделали вывод в градостроительной комиссии, подобный объект необходим и Даугавпилсу.