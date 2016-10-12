В рамках Недели карьеры в Латгальской центральной библиотеке открылась передвижная фотовыставка Государственной полиции «Наша работа — ваша безопасность», которая отражает всю полноту обязанностей полицейских — от обеспечения общественного порядка на публичных мероприятиях до операций спецподразделения «Omega».

Автором фотовыставки является Артурс Андрейс Бломкалнс, фотограф Госполиции, который через фотографии хотел показать полицию как действенное учреждение, чьи усилия поддерживаются обществом, которое может помочь в любой ситуации: «Полицейские на снимках, а также все другие должностные лица Госполиции работают на благо общества, получают зарплату за хорошо сделанную работу, но, думаю, что они заслужили искреннее «спасибо» от общества. Эти фотографии — мое «спасибо» им!».



Выставка будет открыта до 22 октября.