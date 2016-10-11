7 октября в Даугавпилсском театре состоялась премьера совместной работы режиссера Олега Шапошникова и хореографа Ирины Савельевой «Голый король».

Спектакль «Голый король» стал дебютом не только для нового актера Даугавпилсского театра Вадима Богданова, но и для режиссера постановки и председателя правления театра Олега Шапошникова, который играет роль Короля.



Как отметил режиссер постановки Олег Шапошников: «Мы живем в реальности, которую можно сравнить с игрой в шахматы. Чаще всего - мы пешки в этой игре, но воображаем себя королями. И даже тот, кого официально принято считать королем, на самом деле лишь ряженый шут. Но самая большая интрига - а кто же гроссмейстер? Этого не знает никто. Зато известны правила, по которым он играет. Если знаешь свое место и играешь по правилам - есть шанс получить статус ферзя».



В основе спектакля лежат сказки Ганса Христиана Андерсена «Свинопас» и «Новое платье короля» в интерпретации Евгения Шварца, а также сказка Вильгельма Гауфа «Молодой англичанин» (дословный перевод «Обезьяна в облике человека»). Все названные произведения объединяет одна тема – человеческие слабости, становящиеся особенно заметными, когда человек стремится к власти, добивается ее и боится ее потерять. Авторы сказок высмеивают лицемерие, трусость, лживость; авторы спектакля, руководствуясь их идеями, решили создать столь же глубокое произведение.



Создатели постановки отказались от психологического театра и стараются экспериментировать с помощью музыки и пластики. «Голый король» - это спектакль, в котором драматические актеры вместе с танцевальной труппой используют пластику тела в качестве главной изобразительной формы.



Следующие спектакли состоятся в Даугавпилсском театре 12 ноября в 18:30 и 9 декабря в 18:30.