Начался новый учебный год, и школьникам опять предложена возможность посетить Даугавпилсскую думу. Цель экскурсии - познакомить новое поколение со структурой, историей, работой самоуправления, механизмами принятия решений на различном уровне.

Первая экскурсия в этом учебном году уже состоялась вчера. Посмотреть на думу "изнутри" пришли дети из 3 средней школы. Экскурсия началась у входа в здание думы. О доме, где расположился муниципалитет, можно рассказывать много, поскольку история его началась в 1889 году. В царские времена здесь находился Дом офицеров. На первом этаже располагались мастерские учебные помещения, канцелярия Юрьевского пехотного полка. Второй этаж был отведен под отдых и развлечения. Здесь был зал для мероприятий, буфет, комната для карточных игр. После ознакомления с иторией дома, школьники попадают в старое здание Думы и по лестнице, которая когда-то была главной, поднимаются на второй этаэ. После осмотра галереи с председателями Даугавпилсского самоуправления различных периодов, сотрудники самоуправления расскажут школьникам о принципах его работы, даже сыграют в интерактивную игру, в которой примут участие все присутствующие. Затем - стенд с портретами почетных жителей города. Среди них можно увидеть много знакомых лиц, узнать об их достижениях и вкладе в развитие города. Еще один объект для осмотра - стенд с разными подарками, подаренными городу. Экскурсия завершится в конференц-зале думы, где школьники смогут задать вопрос и посмотреть видеоклип о городе. Экскурсии, по предварительной записи, будут продолжатся в течение всего учебного года.