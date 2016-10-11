C 5 по 9 октября в Иваново (Россия) проходил "Международный турнир по боксу памяти ЗМС СССР Кудрявцева В.В. Турнир проходил среди юниоров 2000-2001 г.р. (U-17), юношей 1998-1999 г.р. (U-19) и взрослых 1997- 1976 г.р. (Elite).

Сборную Латвии под руководством старшего тренера Владислава Соколова, на турнире представляют воспитанники клуба бокса «CSVC» из Елгавы: Артур Иванов 2001г.р. (50кг), Артемий Юдин 2001г.р. (70кг) и Эдмунд Лидерманис 2000г.р. (75кг), воспитанники клуба бокса «Latvijas cimdi» из Риги: Милан Волков 1999г.р. (+91кг), воспитанник Олимпийского центра из Вентспилса: Николай Гришунин 1984г.р. (91кг), воспитанники ДЮСШ из Даугавпилса: Илья Шмаков 2001г.р. (60кг), Эдгар Корженевский 1999г.р. (69кг), Кирилл Васильев 1999г.р. (69кг), Майк Косов 1990г.р. (69кг) и Эвандер Сервут 1997г.р. (+91кг).



На турнире участвовало около 100 спортсменов, сборных команд: Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии и 8 команд из городов России.



Золотые медали завоевали:



Эдгар Корженевский 1999г.р. (69кг) - Даугавпилс

Эдмунд Лидерманис 2000г.р. (75кг) - Елгава

Милан Волков 1999г.р. (+91кг) - Рига

Николай Гришунин 1984г.р. (91кг) - Вентспилс

Эвандер Сервут 1997г.р. (+91кг) - Даугавпилс



Серебряные:



Артемий Юдин 2001г.р. (70кг) – Елгава

Майк Косов 1990г.р. (69кг) - Даугавпилс



Бронзовые:



Артур Иванов 2001г.р. (50кг) – Елгава



В первом бою Эдгар Корженевский одержал победу над представителем сборной России (Роман Архиреев) и прошёл в следующий круг соревнований. Во втором бою без труда выиграл спортсмена сборной Белоруссии (Павел Михайлюк), пройдя в полуфинал соревнований. В финале вновь встретился с представителем из России (Иван Дубровский) и в тяжёлом бою наш спортсмен одержал победу, принеся в копилку сборной Латвии золотую медаль.



В финале соревнований Эвандер Сервут техническим нокаутом одержал победу над представителем сборной России (Никита Ковалёв) и занял первое место. В финале соревнований Майк Косов не смог одержать победу над представителем сборной Белоруссии (Дмитрий Лабецкий) и занял второе место. В весовой категории до 60кг. Илья Шмаков и в весовой категории до 69кг. Кирилл Васильев не смогли пройти во второй круг соревнований, проиграв в первый день, выбыли из них.



Тренер сборной Латвии Владислав Соколов: «Участвовать на этом турнире, мы планировали и готовились к нему уже долгое время. Практически все спортсмены этого турнира среди молодежи (U-19) будут участвовать на чемпионате Мира в ноябре в Санкт-Петербурге. Конечно, хотелось больше золотых медалей. Для наших спортсменов это не предел возможностей, поэтому работа предстоит большая и сложная. С каждым поражением, мы становимся сильней и уверенней».



Сейчас сборная команда Латвии, в составе которой и наши спортсмены ДЮСШ, совместно со сборными других стран, примет участие в учебно-тренировочном сборе. Последняя подготовка к Чемпионату Мира среди молодежи (U-19), который пройдёт с 14 по 27 ноября в Санкт-Петербурге.