На страницу "Нашей" в сети Facebook пришло письмо за подписью "Гражданский патруль". Публикуем обращение полностью.

Какое будущее ждёт наш город, что хотят жители от этого города, что сами жители этого города хотят, власти, денег? По поведению самих жителей, наблюдается, городская яма, в которую с каждым днём, наш город, всё больше и глубже тонет в пучине дерьма самих горожан. Этот видео ролик не показывает суть города, это всего лишь начало конца.



Когда наступал мировой кризис, и наблюдалось массовое сокращение как простых рабочих так и гос. служащих, возник у меня вопрос, а что будет если страна будет увольнять тех кто нас должен охранять, вот спустя время, я и узнал, хотя чисто логически это и так было понятно, полиция, которая должна наказывать нарушителей, её просто нету, нет как людей так и транспорта. Само собой последовало последствие всего этого, на данный момент, при не хватке гос. полиции, т.е надзора над гражданами, появляется безнаказанность плавно переходящая в поху...зм. Вот и всё, и пока государство не вернёт должное количество оперативников, и не начнёт их контролировать, которые будучи должны контролировать нас, контролировать будет не кому, и далее будут наступать всё более суровые дни, ведь наш человек не сможет насытится безнаказанностью, он считает себя великим, самоудовлетворённым, лишь по той причине что ему некто не может сказать со стороны, что мол ты ДУРАК и так делать нельзя, а дальше простой гражданин не сможет получить даже помощи в которой он нуждается.



Пока есть шанс, пока наше поколение ещё управляемо, нужно бороться с хамами, да они есть везде, но они в меньшинстве, но в этом городе, в маленьком городе, где практически каждый знает друг друга, данная проблема растёт как опухоль. Поэтому надо бороться самим, пытаться перевернуть мир обратно, так как оно должно быть.



А я мечтаю изменить город, я мечтаю позвонить знакомым, родственникам, друзьям и сказать, ребята, приезжайте ко мне в город, мы изменили город, он снова светлый, добрый, и ЛЮБИМЫЙ. Я мечтаю, что мои дочки после окончания школы или института, скажут, Папа, я хочу быть с Вами, я хочу жить здесь, это наш город, это моя страна. Я не хочу просыпаться с мыслями о том, что мои девчонки думают, остаться со мной или уехать в поисках лучшей жизни, я хочу оставить им будущее, как и каждому ребёнку этого города. Мы и только МЫ сможем изменить этот город, но нас должно быть много, и должны хотеть этого.