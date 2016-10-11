На страницу "Нашей" в сети Facebook пришло письмо за подписью "Гражданский патруль". Публикуем обращение полностью.
Какое будущее ждёт наш город, что хотят жители от этого города, что сами жители этого города хотят, власти, денег? По поведению самих жителей, наблюдается, городская яма, в которую с каждым днём, наш город, всё больше и глубже тонет в пучине дерьма самих горожан. Этот видео ролик не показывает суть города, это всего лишь начало конца.
Когда наступал мировой кризис, и наблюдалось массовое сокращение как простых рабочих так и гос. служащих, возник у меня вопрос, а что будет если страна будет увольнять тех кто нас должен охранять, вот спустя время, я и узнал, хотя чисто логически это и так было понятно, полиция, которая должна наказывать нарушителей, её просто нету, нет как людей так и транспорта. Само собой последовало последствие всего этого, на данный момент, при не хватке гос. полиции, т.е надзора над гражданами, появляется безнаказанность плавно переходящая в поху...зм. Вот и всё, и пока государство не вернёт должное количество оперативников, и не начнёт их контролировать, которые будучи должны контролировать нас, контролировать будет не кому, и далее будут наступать всё более суровые дни, ведь наш человек не сможет насытится безнаказанностью, он считает себя великим, самоудовлетворённым, лишь по той причине что ему некто не может сказать со стороны, что мол ты ДУРАК и так делать нельзя, а дальше простой гражданин не сможет получить даже помощи в которой он нуждается.
Пока есть шанс, пока наше поколение ещё управляемо, нужно бороться с хамами, да они есть везде, но они в меньшинстве, но в этом городе, в маленьком городе, где практически каждый знает друг друга, данная проблема растёт как опухоль. Поэтому надо бороться самим, пытаться перевернуть мир обратно, так как оно должно быть.
А я мечтаю изменить город, я мечтаю позвонить знакомым, родственникам, друзьям и сказать, ребята, приезжайте ко мне в город, мы изменили город, он снова светлый, добрый, и ЛЮБИМЫЙ. Я мечтаю, что мои дочки после окончания школы или института, скажут, Папа, я хочу быть с Вами, я хочу жить здесь, это наш город, это моя страна. Я не хочу просыпаться с мыслями о том, что мои девчонки думают, остаться со мной или уехать в поисках лучшей жизни, я хочу оставить им будущее, как и каждому ребёнку этого города. Мы и только МЫ сможем изменить этот город, но нас должно быть много, и должны хотеть этого.
Когда наступал мировой кризис, и наблюдалось массовое сокращение как простых рабочих так и гос. служащих, возник у меня вопрос, а что будет если страна будет увольнять тех кто нас должен охранять, вот спустя время, я и узнал, хотя чисто логически это и так было понятно, полиция, которая должна наказывать нарушителей, её просто нету, нет как людей так и транспорта. Само собой последовало последствие всего этого, на данный момент, при не хватке гос. полиции, т.е надзора над гражданами, появляется безнаказанность плавно переходящая в поху...зм. Вот и всё, и пока государство не вернёт должное количество оперативников, и не начнёт их контролировать, которые будучи должны контролировать нас, контролировать будет не кому, и далее будут наступать всё более суровые дни, ведь наш человек не сможет насытится безнаказанностью, он считает себя великим, самоудовлетворённым, лишь по той причине что ему некто не может сказать со стороны, что мол ты ДУРАК и так делать нельзя, а дальше простой гражданин не сможет получить даже помощи в которой он нуждается.
Пока есть шанс, пока наше поколение ещё управляемо, нужно бороться с хамами, да они есть везде, но они в меньшинстве, но в этом городе, в маленьком городе, где практически каждый знает друг друга, данная проблема растёт как опухоль. Поэтому надо бороться самим, пытаться перевернуть мир обратно, так как оно должно быть.
А я мечтаю изменить город, я мечтаю позвонить знакомым, родственникам, друзьям и сказать, ребята, приезжайте ко мне в город, мы изменили город, он снова светлый, добрый, и ЛЮБИМЫЙ. Я мечтаю, что мои дочки после окончания школы или института, скажут, Папа, я хочу быть с Вами, я хочу жить здесь, это наш город, это моя страна. Я не хочу просыпаться с мыслями о том, что мои девчонки думают, остаться со мной или уехать в поисках лучшей жизни, я хочу оставить им будущее, как и каждому ребёнку этого города. Мы и только МЫ сможем изменить этот город, но нас должно быть много, и должны хотеть этого.
Дело Агента живет и процветает. Да нет, я вовсе не против того, что на дороге все должно быть по правилам, и нарушители должны получать неминуемое наказание. И уважать друг друга должны, и головой думать, и помогать соседу по авто, кто ж спорит. Да, цель благая. Но вот способы ее решения....
Никогда ничего не изменится, если лично каждый, кого это задевает,не станет говорить об этом в открытую. Решать вопрос непосредственно на месте. Указывать на недостатки лично тому человеку, кто о соседях как раз не подумал.
А нести в себе праведный пыл, чтобы потом где-то кому-то показать свое "ах, как я сильно негодую!" - это далеко не путь решения проблемы. Ну негодуй. Ну с балкона можешь покричать, излиться. Вон на берегу озера встать и все высказать. Толку то. Все равно ты ушел-уехал в тот момент с того места, где это было бы уместнее и где ты бы заслужил реальное уважение и +100 к своей харизме и брутальности. .
Собственно, даже и обсуждать то нечего. Плз, не накидывайтесь - "да ты сам ни хрена не сделал, чтобы было лучше, вот такие сами лежат на диване и молчат в тряпочку" и т.д. Вы ситуации не знаете, а выливать помои некрасиво.
Бегать по городу в поисках хамов и уродов и, пытаться их приструнить(а собственно как?), - ребята, тут тогда уже не "Гражданский патруль" нужен, а гражданская жандармерия (при чём законная, а не самопальная).
Да и правовая сторона этого вопроса, вызывает массу вопросов.
Ну вот смотрите, стоит хамло и пузырит мерзость, - что "гражданский патруль" тут может сделать?
Дать ему по сопатке? Так за это можно и самому подсесть. А увещевать подобных типчиков, так это же борьба с ветреной мельницей. Хам всегда остаётся хамом и остеречься его может заставить или, вариант получить по морде или, представитель закона.
Мне видится решение вопроса совершенно в другом.
Полиция должна делать СВОЮ работу, - точка.
А каждый из нас, ответственен за воспитание своих детей, ответственен за собственное поведение. Да и с тем, что уже "выросло", ни мы, ни полиция, ни хрена не сделаем. Единственная надежда, это воспитывать своих детей так, что бы из них не вырастали хамы и ублюдки.
А тем, кто не может смотреть на хамство, безалаберность и откровенный по*уизм сограждан, дорога в полицию, но ни как не в доморощенные борцы "за нравственность нашего народа".
Старшее поколение, помнит такую структуру, как "ДНД". И в наше время, эту аббревиатуру переводили не иначе, как "дуракам нечего делать". Выводы сделайте сами.