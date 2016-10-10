В криминальном деле по ограблению ювелирного магазина в Даугавпилсе, где подсудимыми являются трое граждан Литвы — Арвид Багдонос, Ремигиюс Ричкус и Паулюс Пудринскис — на прошлой неделе суд завершил допрос подсудимых.

На следующем заседании суда, которое запланировано на 14 октября, начнется проверка вещественных доказательств. Обвинение Багдонасу, Ричкусу и Пудринскому предъявлено по статье «Ограбление», в части, где речь идет об ограблении в крупном размере или сделанном в составе организованной группы. За это преступление предусмотрено тюремное заключение на срок от 3 до 12 лет.



Напомним, 28 августа 2015 года в Даугавпилсе трое мужчин, используя газовый баллончик, ограбили ювелирный магазин на улице Лачплеша. Полицейские в тот же день задержали подозреваемых — трех граждан Литвы. Одному из них на тот момент было только 15 лет, более старшие родились в 1990 и 1964 г. Старший из задержанных провел за решеткой 28 лет своей жизни. Работникам полиции удалось найти и вернуть владельцем почти все украденное — общий ущерб магазин оценил в 70 000 евро.