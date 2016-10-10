С 3 по 7 октября на участие в мероприятиях Недели добровольцев в Департамент спорта и молодежи подписались 48 молодых людей. У каждого была возможность больше узнать о возможностях труда волонтера в Даугавпилсе. Цель мероприятия — заинтересовать молодых людей работать добровольцем, помогать в проведении различных мероприятий.

Неделя началась с приведения в порядок и открытия зоны отдыха при Центре неформального образования молодежи. Команда добровольцев планировала построить настоящий книжный шкаф в зоне отдыха. Там можно (теперь) найти и книги, которыми может меняться каждый.



На следующий день, в Международный день защиты животных, добровольцы прибыли в приют животных, где помогали заботиться о его питомцах. Следующим по плану было посещение детского дома «Priedīte». 6 октября волонтеры посетили центр социального ухода за пенсионерами — работники центра разъяснили молодым людям суть работы, познакомили с центром, где они провели развлекательные мероприятия для пенсионеров.



По окончании «рабочей недели» участники проекта поделились своими мыслями и соображениями о проделанной работе. С участниками проекта встретились представители как структур самоуправления, так и различных организаций, в чьей работе может быть полезен труд волонтеров — Красный крест, Центр русской культуры и пр.