Генеральный секретарь Латвийского красного креста Улдис Ликопс провел встречу с руководством самоуправления Даугавпилса. На встрече обсуждалась возможность организовать в Даугавпилсе ночной приют с вытрезвителем.
В настоящее время для города весьма актуальна проблема ночного приюта, в который можно будет доставлять нетрезвых людей. В приют, который сейчас работает в самоуправлении, пьяных не берут. Дополнительных финансовых возможностей на открытие вытрезвителя самоуправление не имеет, тогда как у Красного креста есть много возможностей сделать эту услугу более дешевой — у организации есть добровольные помощники, пожертвования, гуманитарная помощь. Подобные приюты организованы в Риге и других самоуправлениях Латвии.
В качестве одного из вариантов, где мог бы разместиться «нетрезвый» ночной приют, в самоуправлении рассматривают здание бывшей онкологической больницы. В ближайшее время специалисты обследуют здание и оценят необходимый объем работ, необходимых, чтобы привести его в порядок.
В качестве одного из вариантов, где мог бы разместиться «нетрезвый» ночной приют, в самоуправлении рассматривают здание бывшей онкологической больницы. В ближайшее время специалисты обследуют здание и оценят необходимый объем работ, необходимых, чтобы привести его в порядок.
Меня в мэры.
Меня в мэры.
тогда со всем нарко отделом и перевести в Онкологию бывшую
а освободившиеся помещения отдать онкологическим больным
Права человека кто будет соблюдать?
Права человека кто будет соблюдать?
Странным у нас становится общество, мы готовы заботится о всяком опустившемся говнюке, о бездомных собаках и кошках больше, чем о нормальных людях, которые работая, вынуждены выживать на нищенские подачки, в виде зарплаты.
Я отнюдь не против помочь и этим опустившимся бедолагам или подгулявшим странникам, но посудите сами, где и когда вы слышали, что бы власть в городе или тем более в стране, изъявили желание помочь обычной семье только по тому, что они не в состоянии на 400 евро, жить и воспитывать детей?
Вывод напрашивается сам собой.