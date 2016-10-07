Латгальский окружной суд сегодня признал виновным и приговорил к денежном штрафу в размере 75 минимальных зарплат (27 тыс. евро) депутата Вилянской думы Андриса Козулиса, который обвинялся в подкупе избирателей в пользу кандидата в депутаты от партии «Единство» Дзинтарса Закиса на выборах в Сейм.

Как сообщили в суде, к Козулису также применен запрет в течение двух лет занимать должность депутата Вилянской думы и участвовать в выборах Сейма, Европарламента и самоуправлений.



Против второго обвиняемого, жителя Виляны Андрея Сачковского дело было прекращено в связи с его смертью без реабилитации.



Резекненский суд ранее приговорил Сачковского к одному году условно, а Козулиса признал невиновным. Апелляцию на приговор в отношении Козулиса в окружной суд подал прокурор Петерис Рутковский.



Прокурор требовал для Козулиса лишения свободы на год и шесть месяцев, лишения полномочий депутата Вилянской думы и запрета участвовать в выборах на три года, а для Андрея Сачковского - лишения свободы на один год.



Оба подсудимых обвинялись по ст. 90 Уголовного закона о препятствовании в реализации избирательного права.



Андрей Сачковский ранее в суде изменил показания, заявив, что не платил избирателям, чтобы те голосовали в пользу политика «Единства».



По словам Сачковского, он дал признательные показания только для того, чтобы его освободили, а деньги людям в день выборов он давал не затем, чтобы они голосовали за Закиса, а для того, чтобы могли опохмелиться. Согласно показаниям Сачковского, в день выборов к нему подъехали два парня и попросили помочь Андрису Козулису. Помощь заключалась в том, чтобы отвезти людей на избирательный участок и рассказать, как голосовать. Прежде Сачковский заявлял, что к нему обратился сам Козулис, предложив 20 евро за каждый голос в пользу Закиса.



Сачковский также принес извинения Козулису, которого оговорил, дав ложные показания.



В свою очередь Козулис подтвердил свои прежние показания, заявив, что знал Сачковского как одного из своих работников, но тесно с ним не общался. Ни в день выборов, ни позже он Сачковского не видел и не говорил с ним по телефону. Козулис также заявил, что прежние показания Сачковский выдумал, чтобы отомстить ему за увольнение с работы.



Закис ранее в Резекненском суде заявил, что победу на выборах обеспечили его добрые дела. Он утверждал, что не принимал участия в организации подкупа. По его мнению, итоги выборов были честными, а попытки связать его с подкупом избирателей являются провокацией. По словам депутата, успех на выборах ему обеспечила работа над ремонтом дорог в Сакстагальской, Рикавской и Межвидской волостях. Закис признал, что обвиняемый бизнесмен Андрис Козулис его давний знакомый. Они часто вместе рыбачат, однако прямой выгоды от его избрания в Сейм у Козулиса не было.