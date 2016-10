Четыре студента отправились в приграничные районы Латвии, чтобы снять документальный фильм о жизни людей в этих регионах, а также оценить возможности экологической переработки отходов, сообщает Latvijas Radio.

Четыре студента посетили 43 латвийских приграничных самоуправления, чтобы выполнить дипломную работу — фильм о жизни в регионах.



Мик Елушкинс, режиссер фильма, представитель команды On The Border, рассказал, что месяц студенты путешествовали по небольшим местечкам и городкам, заезжали на хутора, говорили с местными жителями о регионе.



По словам Елушкинса, целью путешествия было исследование латвийских приграничных регионов, жизни людей, их ценностей и традиций, а также причин, которые держат их в селах.



«Наш главный вопрос был — каково быть латышом сегодня, что такое латышскость. Если ты живешь в Риге, ты не обращаешь внимание на латвийскость, латышскость. ... На границе у людей традиции и ценности особенные», — уверен Елушкинс. Студенты в беседах с жителями приграничных муниципалитетов подтвердили, что местные жалуются на недостаток рабочих рук, однако одновременно были примеры, опровергающие миф о вымирании сел.



«Мы увидели очень много людей, у которых есть свой бизнес, у которых свое хозяйство, маленький магазинчик, маленькая гончарная мастерская. Кто-то работает гидом, например. Цель этого фильма — развенчать миф о том, что все хотят сбежать из деревни», — рассказал Елушкинс.



Часть команды, вооружившись видеотехникой, отправилась на машине за энтузиастом Томом Триеманисом, который 1,7 тысячи километров преодолел на велосипеде.



Он в рамках проекта выяснял, легко ли в приграничных районах велотуристам мусор не только выбрасывать, но и сортировать.



По его словам, в прибрежных районах туристов — в том числе и на велосипедах — очень много, поэтому и мест сбора мусора немало, его легко сортировать.



В рамках путешествия он сделал вывод: на границе государства есть возможность для «зеленых» путешественников, которые отдают на переработку пластиковые бутылки, картон, бумагу, металл, стекло.



Трейманис также обратил внимание самих туристов на возможность сократить количество отходов — например, наполнять питьевой водой одну и ту же бутылку.



Четырехсерийный фильм On The Border о жизни в Курземе, Земгале, Латгале и Видземе молодые люли планируют выпустить весной, а рассказы жителей приграничных районов студенты обещают выложить в Интернет.