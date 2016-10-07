Сегодня на улице Кандавас,17а пройдёт праздничное мероприятие, посвящённое 30-летию спортивной базы. Присутствующих ждет особое шоу, а в завершении можно будет понаблюдать за соревнованиями по волейболу.

1 сентября 1986 года в Даугавпилсе открылся новый спортивный комплекс, в котором в дальнейшем работала специализированная детско-юношеская волейбольная спортшкола. За 30 лет эта спортивная база обрела название волейбольной школы, но в последние годы здесь стали тренироваться не только волейболисты, проводятся также различные мероприятия и тренировки.



В пятницу в спорткомплексе пройдёт праздничная церемония, во время которой всем гостям будет предоставлена возможность познакомиться с его историей, увидеть праздничное шоу, а также поддержать мужскую волейбольную команду Даугавпилсского университета в борьбе с «Jēkabpils Lūšiem».