По сообщению Управления таможенной полиции СГД, в прошлом году каждая четвертая выкуренная в Латвии сигарета была контрабандной. Даугавпилс, традиционно, остается в числе лидеров по использованию контрабандных табачных изделий.

«В Даугавпилсе показатели контрабанды сигарет 50%. В Краславе 38%. В Лудзе 35%. Высокий показатель также в Алуксе — 38%, хотя это уже не Латгалия. Это данные четвёртой четверти прошлого года», — рассказала представитель Национальной ассоциации производителей табачных изделий Марита Янсоне.



Экономическая и государственная полиция занимается поисками точек хранения и торговли контрабанды, но самый большой объём нелегальных сигарет изымают именно на границе.



Интересно, что таможенники в этом году обнаружили новые пути поставки контрабанды в Латвию. Если до этого табачные изделия поступали через российскую и белорусскую границы, то в этом году все больший поток начинает идти через Польшу и Литву - на границах нет проверок, поэтому, расчет делается именно на это - большее количество груза дойдет до конечного покупателя.