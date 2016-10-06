Центр польской культуры Даугавпилса активно начал творческий сезон. Хор «Промень» в сентябре уже побывал с концертом в Пасиене, а в самом начале октября очередная поездка состоялась в Варшаву, где под патронажем президента Польши прошел уже пятый по счету слет национальных хоров, работающих за границей.

В польскую столицу съехались представители Канады, Германии, Швеции, Украины, Беларуси. Латвию на мероприятии представляли сразу два коллектива – даугавпилсский «Промень» и резекненский «Ютрженка».



Слет был посвящен годовщине Варшавского восстания, которое случилось в столице Польши в 1944 году, когда отступая, фашисты решили в буквальном смысле стереть город с лица земли.

В память об этом событии в Варшаве прошли мероприятия, в которых приняли участие и даугавпилчане. На военном кладбище участники слета почтили память жертв восстания, а на площади Юзефа Пилсудского был возложен венок к могиле неизвестного солдата.



Пребывание даугавпилсских поляков в столице Польши продолжилось вереницей репетиций, мастер-классов, концертов, которые прошли на разных площадках и в костелах как Варшавы, так и ее окрестностях. Опытные польские дирижёры работали с хористами, оттачивали технику исполнения сложного и разнообразного репертуара, включавшего духовные, народные и современные музыкальные произведения. Даугавпилсский хор принял участие в мессе, прошедшей в Храме Божьей Матери царицы Мексики, после которой «Промень» дал большой концерт, состоявший из двух отделений. В дар храму наши хористы преподнесли икону Аглонской Божьей Матери. Кроме концертов было и неформальное общение между представителями стран-участников слета, благодаря которому хор «Промень» обрел новые творческие контакты и дружеские связи.



Настоящим праздником стало выступление сводного хора, когда участники 14 коллективов исполняли общую программу, отрепетированную заранее, еще дома. Большой гала-концерт прошел в концертном зале отеля «Мазуркас» и собрал ценителей хорового пения со всей Варшавы.