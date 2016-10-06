Первого октября в Латвии индексировали пенсии. В результате ежемесячный доход сениоров в среднем увеличился на 4 евро. Но это не является решением существующей проблемы, когда большинство пенсионеров сегодня находятся на грани бедности. Именно об этом говорили участники Форума сениоров Латгалии.

В наше время жизни большинства пенсионеров не позавидуешь. Болячки напоминают о себе практически уже каждый день. Цены в магазинах и на коммунальные счета растут, но только ежемесячный доход пожилых людей на протяжении последних лет практически не меняется. Сегодня пенсия более 70% латвийских сениоров не превышает 300 евро, составляя в среднем по стране 295 евро 18 центов. То есть, даже не дотягивает до минимальной зарплаты – 370 евро в месяц.



Что делать и как жить дальше? Ответы на эти вопросы в преддверии Международного дня пожилых людей, искали жители нашего края - участники форума сениоров Латгалии.



«Я пенсионер, который работал 60 лет за копейки. Я ушел на пенсию еще во времена Рубикса, во времена правления коммунистов, и мне насчитали пенсию в размере 718 рублей. А в то время рубль был не был бумажными фантиком. Тогда за эти деньги я мог купить три коровы. А что теперь? Я инвалид 2-й группы. Был ликвидатором Чернобыльской аварии. И сегодня моя пенсия за 60-летний стаж работы – 216 евро», - сетует один из участников форума.



Сегодня на грани бедности находятся большинство пенсионеров Латвии. И мизерная индексация пенсий, которая происходит дважды в год – в апреле и октябре – решить существующую проблему не в силах, отметила председатель Ливанского общества пенсионеров Скайдрите Шкимеле.



«Мы не получаем ответы на вопросы. Хотя наше правительство, Сейм, всегда говорят о том, что они решают важные для страны вопросы. Вероятно, они забыли, что только развивая национальную экономику и создавая здесь рабочие места, пенсионеры смогут рассчитывать на достойную старость», - заявила Шкимеле.



В свою очередь, Яна Муйжниеце, директор Департамента социального страхования Министерства благосостояния, проинформировала всех о так называемой, осенней индексации пенсий.



«Через несколько дней будет проведена очередная индексация пенсий. В результате, средний ежемесячный доход сениоров увеличится на 4 евро. А для тех, кто ушел на пенсию в 2010 году, увеличение пенсии составит 11 евро. Хочу отметить, что уже в 2017 году при расчете индексации пенсий будет применен больший коэффициент», - сказала она



Дискуссия о пенсионной системе Латвии была продолжена уже в Даугапвилсе на Форуме сениоров. Несмотря на сложности, с которыми сегодня ежедневно сталкиваются пенсионеры, они полны оптимизма и не намерены прекращать свою борьбу за достойную старость.