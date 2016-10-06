Директор Даугавпилсского театра Олег Шапошников обратился к горожанам с неожиданной инициативой о возврате к историческому названию города – Динабург.

Отмечается, что в конце сентября в социальной сети Facebook появилась закрытая группа, где сам директор театра призывает всех тех, кто поддерживает идею возвращения Даугавпилсу его настоящего исторического имени – Динабург — присоединится к группе и тем самым показать свое неравнодушие.



Как указывает Олег Шапошников, идея о переименовании Даугавпилса родилась в театре еще год назад. По мнению директора театра, возвращение к историческому названию будет способствовать интеграции в Латвийский и Европейский контекст. Шапошников считает, что слово «Даугавпилс» трудно произносить иностранцам, и оно напоминает им о советском прошлом.



Для реализации этого проекта уже создана общественная организация «Проект Динабург», главной целью которой является изменение названия города.