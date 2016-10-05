Главными достижениями в 25-летней истории сотрудничества Латвии и Северных стран является стабильность и мир. Такое заявление в ходе визита в Даугавпилс сделали послы Финляндии, Дании, Норвегии и Швеции.

На встречу с руководством самоуправления Даугавпилса прибыли пособ Дании Ханс Браск, посол Норвегии Стейнар Эгил Хаген, посол Финляндии Олли Кантанен, посол Швеции Хенрик Ландерхольм. На пресс-конференции послы отметили, что Латвия достигла многого за столь короткий период времени. Положительно была оценена проведенная Даугавпилсом модернизация водного хозяйства города, поскольку экологический аспект является очень важным. В свою очередь, представители руководства города отметили, что сотрудничество Даугавпилса с Северными странами развивается уже давно. Так, в модернизации водного хозяйства города помощь оказали партнеры из Дании и Финляндии. От городов Швеции была получена помощь в сфере альтернативного отопления. Норвегия является партнером в реализации различных проектов в Крепости.



В настоящее время в Даугавпилсе работают предприятия со скандинавским капиталом: East Metal (Дания), Centennial Industries (Норвегия), компании банковского сектора, Hesburger (Финляндия). Девять предприятий Даугавпилса, в свою очередь, экспортируют продукцию в страны Скандинавии. Тесное сотрудничество со странами Скандинавии наблюдается и в сфере культуры, спорта и образования.



Напомним, визит послов стран Скандинавии в Даугавпилс проходит в течении двух дней и завершается сегодня. Послы примут участие в мероприятиях в области экономики и инвестиций, а также посетят Даугавпилсский Университет, Центр Ротко и кинотеатр Silver Screen.