После шести лет в родной команде "Локомотив" один из лучших спидвеистов команды Анджей Лебедев в следующем сезоне решил попробовать силы в экстра-лиге Польши. Конкретная команда, за которую будет выступать спортсмен, пока неизвестна.

В этом сезоне 22-летний гонщик помог "Локомотиву" второй сезон подряд одержать победу во второй по силе лиге Польши, однако команда из Даугавпилса вновь не получила разрешения стартовать в экстра-лиге, к тому же, потеряла генерального спонсора Latvijas Dzeļzceļš. Лебедев в "Локомотиве" в этом сезоне стал самым результативным гонщиком. "Думаю, что то, что мне надо было сделать в лиге Nice, я реализовал на все сто процентов", - сообщил Анджей Лебедев изданию tltspeedway.ru: "Дважды выиграл лигу, теперь стал лучшим гонщиком этой лиги, поэтому думаю, что это - лучший момент, чтобы двигаться дальше и сделать следующей шаг в своей карьере". Предложения гонщику, по его словам, поступили практически от всех клубов, однако выбран был один. Пока что название команды не раскрывается, однако, болельщики узнают о выборе спортсмена в нужный момент. Кроме того, на прошлой неделе А.Лебедев второй раз за свою карьеру стал чемпионом бундеслиги Германии. В этом турнире он представлял команду Devils.