Принято решение по закупке «Утепление фасада административного здания Латгальского зоопарка». Заявки на участие в закупочной процедуре подали 7 претендентов. Комиссия признала победителем фирму «LAGRON». В настоящее время подписан договор на исполнение работ.

Сумма договора 58 958,95 евро без НДС. Согласно договору работы по утеплению фасада здания должны быть выполнены в течение 90 календарных дней с момента вступления документа в силу. Срок гарантии определён в 5 лет.



Латгальский зоопарк – один из самых популярных туристических объектов в Даугавпилсе, особенно среди детей, поэтому сюда приходят целыми классами и семьями. В лаборатории и экспозиции зоопарка живут различные экзотические животные: обезьяны, удавы, крокодилы, черепахи, игуаны, скорпионы и другие обитатели тропических лесов и ландшафта Латвии.

Здесь можно не только осмотреть животных, но и участвовать в разнообразных познавательных мероприятиях.



Сотрудники зоопарка проводят большую научно-исследовательскую работу по изучению жизни животных, сохранению находящихся под угрозой видов латвийской фауны. В Латгальском зоопарке работают увлечённые люди, которые в небольших помещениях создали искусственные джунгли, однако фасад здания уже давно нуждается в реновации, чтобы визуальный облик учреждения соответствовал его содержанию.