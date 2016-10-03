Женский хор Центра латышской культуры «Рута» (руководитель Марута Величко) с 22 по 25 сентября принимал участие в Десятом международном конкурсе хоров, проходившем в Римини (Италия), и был отмечен серебряным дипломом.

Конкурс в Римини ежегодно проводится в сентябре и имеет репутацию очень значимого мероприятия в области хорового пения. Его поддерживают Европейский парламент, президент Италии, Ассоциация хоров региона Эмилья-Романья, где находится Римини, Национальная федерация хоров Италии и муниципалитет Римини.



В этом году соревнования проходили в пяти категориях: смешанные хоры, духовная музыка, народная музыка или госпел-музыка, равные голоса (мужские и женские) и детские и молодежные хоры.



Хор «Рута» соревновался в категории народной музыка и исполнил народные латышские и латгальские песни в обработке Станислава Брока, Екаба Граубиньша, Андриса Сеянса и Илоны Рупайне.



Даугавпилсский коллектив набрал 84, 15 балла и получил серебряный диплом.



Хор «Рута» создан в 1967 году, его первым руководителем была Терезия Брока.