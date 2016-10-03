На последнем заседании думы депутаты приняли решение выделить 120 тысяч евро обществу Speedway Grand Prix of Latvia. Это финансирование руководство клуба попросило для бюджета, запланированного на 2017 год.

По словам председателя общества Speedway Grand Prix of Latvia Валерия Шидловского, в 2016 году команде образовался дефицит бюджета. Это связано с тем, что от финансирования спидвея в этом году отказался главный спонсор спидвейной команды - Latvijas dzelzceļš. К тому же, Первая польская лига объединилась со Второй, в результате чего возросло и количество гонок — от 14 до 20.



Согласно смете, предоставленной руководством клуба, 100 000 евро из этой суммы будут выплачены гонщикам, 15 000 — будут потрачены на резервные детали для мотоциклов, а 5 000 предусмотрено на изготовление визуальных материалов.



В течение нынешнего сезона, общество Speedway Grand Prix of Latvia получило от городской думы 312 000 евро.