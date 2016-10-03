«Swedbank» готов содействовать производственным проектам в Даугавпилсе», - заявил на встрече с руководством самоуправления города руководитель Swedbank в Латвии Рейнис Рубенис.

Вбеседе также приняли участие руководитель местного отделения банка Эдмундс Уженс и руководитель отдела по работе с самоуправлениями Илзе Кукуте. Уже стал традицией совместный проект банка с Даугавпилсской городской думой – конкурс грантов «Импульс», победителям которого выделяют до 7 тысяч евро для начала малого бизнеса. Каждый год число авторов бизнес-идей увеличивается. Сейчас комиссия рассматривает 31 поступившую от предпринимателей заявку. Во время встречи говорили об экономической ситуации в регионе, о том, как банковскими методами способствовать улучшению бизнес-среды.